В Ленобласти еще 229 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 68 941 случай ковида. При этом выздоровели 51 934 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1933 случая. На первом Москва — 3004 случая. На третьем месте Московская область — 1223.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.