Петербургу хватит заправок для обслуживания экологичных автобусов

Проблем с заправками новых автобусов не должно быть. Фото: Pixabay

Проблем с заправками новых автобусов не должно быть. Фото: Pixabay

Петербург собирается перевести автобусы города на сжиженный природный газ. Невзирая на то, что до проведения транспортной реформы еще почти год, в среде экспертов рынка появился паникер.

Как сообщает «МК в Питере», вице-президент Нефтяного клуба Петербурга Дмитрий Королев считает, что Северной столице не хватит имеющейся инфраструктуры, чтобы обслуживать новые автобусы. Имеются в виду газозаправочные станции.

Одним из участников тендера на городские перевозки, который возьмется курировать 176 маршрутов, объяснил, что не стоит бить тревогу.

Директор по организации перевозок «ПитерАвто» Роман Юренев считает, что проблем с заправками СПГ нет. Компания предвидела трудности, особенно на первых порах, пока автобусы только начнут вводить в эксплуатацию.

Юренев уверяет, что организация полностью готова к грядущим изменениям. Автобусы закуплены, 50 единиц пригнаны, на заводе работа идет полным ходом. К концу текущего месяца должна быть уже сотня транспортных средств.

В Петербурге новые автобусы должны выйти на свои маршруты до мая 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вслед за Москвой перейдет на оплату транспорта безналичным расчетом.