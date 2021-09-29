В Петербурге будут выпускать 40 миллионов доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В Петербурге будут выпускать 40 миллионов доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
Вакцина "Спутник V". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Новая линия фармацевтической компании «Полисан» будет выпускать в Петербурге 40 миллионов доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

В церемонии запуска принял участие губернатор города Александр Беглов. Площадка компании «Полисан» стала второй в городе после «Биокада».

Инвестиции в модернизацию производства и увеличение мощности составят более 1,5 млрд рублей. Он отметил высокий уровень механизации и роботизации производственных линий.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина спутник лайт


 

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