Под Выборгом у черного копателя оторвало пальцы рук после взрыва

Под Выборгом у черного копателя оторвало пальцы рук после взрыва
Мужчине спасают жизнь. Фото: Pixabay

Мужчину госпитализировали с травмами.

В Ленинградской области спасают мужчину после взрыва в гараже. На данный момент известно, что ему оторвало пальцы. Также медики зафиксировали переломы лица, груди и ног. Об этом сегодня, 29 сентября, пишет 47news, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел в гараже в поселке Перово. По предварительным данным, мужчина является черным копателем, которому удалось найти снаряд. Он пытался вскрыть его «болгаркой», что спровоцировало взрыв. В результате мужчина сильно пострадал и был госпитализирован. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что маленькие дети пострадали в массовом ДТП на КАД. 4-летний мальчик госпитализирован с различными травмами в состоянии средней степени тяжести, 5-летняя — в состоянии лёгкой степени тяжести.

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Под Выборгом у черного копателя оторвало пальцы рук после взрыва
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