«Мне страшно»: госпитализированная с COVID Гузеева обратилась к подписчикам

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева впервые обратилась к подписчикам с момента своей госпитализации. Она попала в больницу с COVID-19.

В своем Instagram-аккаунте звезда подтвердила, что действительно подхватила новый вирус. Сейчас она проходит лечение в Коммунарке.

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован?» — написала Гузеева.

Телеведущая попросила фанатов не звонить ей и ее семье, а также напомнила, что коронавирусом заболеть может каждый, и она не стала исключением.

«Мне и так страшно. Спасибо за понимание», — поблагодарила актриса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дочь Гузеевой эмоционально ответила на вопрос о состоянии матери.