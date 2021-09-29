«Мне страшно»: госпитализированная с COVID Гузеева обратилась к подписчикам

&#171;Мне страшно&#187;: госпитализированная с COVID Гузеева обратилась к подписчикам
Лариса Гузеева опубликовала новый пост. Фото: скриншот Instagram

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева впервые обратилась к подписчикам с момента своей госпитализации. Она попала в больницу с COVID-19.

В своем Instagram-аккаунте звезда подтвердила, что действительно подхватила новый вирус. Сейчас она проходит лечение в Коммунарке.

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован?» — написала Гузеева.

Телеведущая попросила фанатов не звонить ей и ее семье, а также напомнила, что коронавирусом заболеть может каждый, и она не стала исключением.

«Мне и так страшно. Спасибо за понимание», — поблагодарила актриса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дочь Гузеевой эмоционально ответила на вопрос о состоянии матери.

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