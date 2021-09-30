Россиянам раскрыли причины повторного заражения COVID после вакцинации

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

После прохождения вакцинации от COVID-19 не у всех пациентов вырабатывается иммунитет к вирусу. Об этом заявила главный внештатный специалист Пензенской области по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева.

По ее словам, люди, заболевшие коронавирусом после вакцинации, переносят инфекцию в легкой или средней форме.

Как сообщило издание «Российская газета», специалист отметила, что причина отсутствия реакции организма на прививку может скрываться в тяжелых хронических заболеваниях и приеме препаратов, подавляющих иммунитет.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредила об изменении цвета волос после коронавируса.