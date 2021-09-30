Коронавирус может поражать желудочно-кишечный тракт

Коронавирус может поражать желудочно-кишечный тракт
Коронавирус начал атаковать желудок. Фото: pixabay

Боль в животе и расстройство стула в последнее время стали частыми симптомами штамма «дельта» коронавируса.

В разговоре с «Фонтанкой» петербургский гастроэнтеролог Виктория Малоземова объяснила, как ковид оказывается в желудочно-кишечном тракте.

Врач рассказала, что внутри слизистой желудка и кишечника находятся специфические рецепторы, они-то как раз и чувствительны к COVID.

Также, у людей, имеющих заболевания желудка снижена кислотность желудочного сока. В результате защита организма ослабевает и оказываются внутри. Затем вирус объединяется с рецепторами на слизистой желудка и кишечника. Так возникает синдром повышенной эпителиальной проницаемости, что и приводит к нарушению работы ЖКТ.

Диарея, вздутие живота, спастические боли, тошнота и рвота. Вот основные признаки коронавируса в данной ситуации.

По словам Малоземовой, гастроэнтерологи, обследуя таких пациентов, находят эрозии и язвые в желудке и кишечнике. Причиной является именно коронавирус.

Виктория рассказала, что при обследовании таких пациентов медики обнаруживают

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ зафиксировала снижение числа выявляемых случаев коронавируса в мире.

гастроэнтеролог дельта-штамм желудочно-кишечный тракт коронавирус новости СПб


 

Новости партнеров
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус может поражать желудочно-кишечный тракт
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году
Россиянам раскрыли причины повторного заражения COVID после вакцинации
Жертвами тройного убийства под Оренбургом оказались студентки
В последний день сентября в Петербурге ожидается теплая и сухая погода
Диетолог рассказала о помогающих от головной боли продуктах
Ночью в Кировском районе полыхали баня с сараем
Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу во время матча с «Мальме»