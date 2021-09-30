Коронавирус может поражать желудочно-кишечный тракт

Боль в животе и расстройство стула в последнее время стали частыми симптомами штамма «дельта» коронавируса.

В разговоре с «Фонтанкой» петербургский гастроэнтеролог Виктория Малоземова объяснила, как ковид оказывается в желудочно-кишечном тракте.

Врач рассказала, что внутри слизистой желудка и кишечника находятся специфические рецепторы, они-то как раз и чувствительны к COVID.

Также, у людей, имеющих заболевания желудка снижена кислотность желудочного сока. В результате защита организма ослабевает и оказываются внутри. Затем вирус объединяется с рецепторами на слизистой желудка и кишечника. Так возникает синдром повышенной эпителиальной проницаемости, что и приводит к нарушению работы ЖКТ.

Диарея, вздутие живота, спастические боли, тошнота и рвота. Вот основные признаки коронавируса в данной ситуации.

По словам Малоземовой, гастроэнтерологи, обследуя таких пациентов, находят эрозии и язвые в желудке и кишечнике. Причиной является именно коронавирус.

Виктория рассказала, что при обследовании таких пациентов медики обнаруживают

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ зафиксировала снижение числа выявляемых случаев коронавируса в мире.