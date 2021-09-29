ВОЗ зафиксировала снижение числа выявляемых случаев коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире на 10 процентов снизилось число новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно еженедельному отчету ВОЗ, с 20 по 26 сентября было зафиксировано более 3,3 млн новых случаев заражения ковидом и более 55 тыс. летальных исходов. При этом больше всего зараженных было отмечено на Ближнем Востоке (17%), в западной части Тихого океана (15%), в Северной и Южной Америке (14%).

По последним данным, в России выявлено 7 487 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 206 388 летальных исходов, выздоровел 6 653 941 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.