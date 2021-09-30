Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году

Синоптик обратил внимание на то, что в этом году было облачно, море прогрелось слабо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг, 30 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром город окутает туман. В ночное время суток столбики термометров покажут +4…+6 градусов, днём температура воздуха ожидается на уровне +12…+14 градусов.