В Петербурге девушка выпала из окна

В три часа ночи в квартиру позвонили сотрудники полиции, от которых мужчина узнал о падении девушки. Фото: скрин Goggle.Maps

В три часа ночи в квартиру позвонили сотрудники полиции, от которых мужчина узнал о падении девушки. Фото: скрин Goggle.Maps

Полиция Петербурга обнаружила труп 23-летней уроженки Оренбургской области, которая выпала из окна квартиры, расположенной на 21 этаже д. 4 по Новосмоленской набережной.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, полиция опросила 30-летнего сожителя девушки. Он пояснил, что накануне вечером они отмечали годовщину совместной жизни. Они выпили, после чего легли спать.

В три часа ночи в квартиру позвонили сотрудники полиции, от которых мужчина узнал о падении девушки.

Ранее через 112 поступило сообщение от 34-летней соседки о том, что во дворе у дома кто-то выпал из окна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово обнаружили мертвую 14-летнюю девушку. Очевидец обнаружил погибшую под окнами многоэтажного дома и сообщили в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и установили, что с балкона лестничной клетки 18 этажа выпала восьмиклассница.