В Ленобласти мужчина, пострадавший от взрыва, скончался

В Ленобласти мужчина, пострадавший от взрыва, скончался.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, накануне в Выборгском районе, 49-летний мужчина, находясь у своего в гаража, на территории гаражного кооператива «Поляна», расположенного в 100 метрах от ул. Татарчука, пострадал в результате взрыва неустановленного боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Мужчине оторвало пальцы. Также медики зафиксировали переломы лица, груди и ног. Его госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.

В результате осмотра гаража обнаружили артиллерийские снаряды, противотанковой ружье «Дегтярева», гранаты и патроны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Выборгом у черного копателя оторвало пальцы рук после взрыва. По предварительным данным, мужчина является черным копателем, которому удалось найти снаряд.