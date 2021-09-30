В Ленобласти после пожара в жилом доме с мансардой нашли тело

В Ленобласти после пожара в жилом доме с мансардой нашли тело
В Ленобласти сгорел дом. В пожаре погиб человек. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 сентября в полицию сообщили о задымлении в деревне Куйвози по улице Первомайская, в доме №37.

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то установили, что после тушения пожара в жилом одноэтажном доме с мансардой есть труп.

Отмечается, что дом выгорел целиком.

По словам 24-летнего очевидца случившегося, соседа погибшего человека, примерно в 04:00 он проснулся от резкого запаха. Мужчина почуял дым, затем посмотрел в окно и увидел, что рядом горит дом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили ночной пожар в Лужском районе Ленинградской области.

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