Каждый пятый россиянин выбрал Петербург наиболее предпочтительным местом будущего отдыха

На вопрос о наиболее желательных туристических направлениях на ближайший год по девять процентов опрошенных указали Москву и города Золотого кольца — Кострому, Владимир, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ярославль, Суздаль. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Бронзу» рейтинга забрала Казань, куда предпочли бы отправиться восемь процентов респондентов, по семь процентов опрошенных самым лучшим направлением назвали Сочи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России назвали лучшие и худшие города для карьеры. Исследование провела компания SuperJob. Лидером рейтинга стала Москва, 71% довольны построением карьеры в столице. «Серебро» конкурса у Северной столицы — 63%.