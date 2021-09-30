Каждый пятый россиянин выбрал Петербург наиболее предпочтительным местом будущего отдыха

Каждый пятый россиянин выбрал Петербург наиболее предпочтительным местом будущего отдыха
По семь процентов опрошенных самым лучшим направлением назвали Сочи. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова
Каждый пятый житель России в ближайший год хотел бы отправиться в путешествие в Северную столицу. Об этом говорят данные SuperJob.ru.

На вопрос о наиболее желательных туристических направлениях на ближайший год по девять процентов опрошенных указали Москву и города Золотого кольца — Кострому, Владимир, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ярославль, Суздаль. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Бронзу» рейтинга забрала Казань, куда предпочли бы отправиться восемь процентов респондентов, по семь процентов опрошенных самым лучшим направлением назвали Сочи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России назвали лучшие и худшие города для карьеры. Исследование провела компания SuperJob. Лидером рейтинга стала Москва, 71% довольны построением карьеры в столице. «Серебро» конкурса у Северной столицы — 63%.

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