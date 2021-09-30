Владелец магазина сладостей в Доме Зингера отказался от «ядовитого недоразумения»: горожане сами выберут оформление

Владелец магазина пообещал, что новая вывеска будет соответствовать "петербургскому стилю". Фото: скриншот Facebook/ Пять Углов

Владелец магазина пообещал, что новая вывеска будет соответствовать "петербургскому стилю". Фото: скриншот Facebook/ Пять Углов

Недавно петербуржцы заметили, что на фасаде многострадального Дома Зингера появилась яркая неоновая вывеска магазина сладостей. Горожане не оценили креатив, назвав его «ядовитым недоразумением». Владелец магазина решил прислушаться к мнению потенциальных покупателей.

Вывеска «дворца сладостей» приковала к себе внимание участников группы «Пять Углов» в Facebook. Поступок нового арендатора посчитали «дерзким». «Может у меня отказала модная железа и чувство вкуса. Но я что-то второй час не могу подобрать челюсть с пола», — написал автор публикации о переменах в Доме Зингера. К его мнению присоединились почти две сотни петербуржцев.

«Крашеный сахар втридорога», «Жуть какая», «и визуально, и по словам безвкусица», — набросились комментаторы на «Клад Мармелад».

Однако генеральный директор магазина Михаил Ветров к критике отнесся спокойно: предприниматель рассказал «Невским Новостям», что с уважением относится к Петербургу и готов сменить оформление, если горожане считают, что оно портит внешний вид.

Бизнесмен также заявил, что проведет открытый конкурс среди жителей Северной столицы, чтобы люди могли выбрать лучшую концепцию. Новая вывеска, отмечает Ветров, не будет противоречить петербургскому стилю. «Это я вам как коренной петербуржец обещаю», — подчеркнул владелец магазина.

Отметим, что яркая вывеска вызвала особенное недовольство горожан на фоне глобальных перемен, происходящих с Домом Зингера. Арбитражный суд неделей ранее расторг договор аренды «Книжного магазина №1» с владельцами здания. Арендодатели недовольны низкой платой, которую получают от «Дома книги» — 7 миллионов рублей вместо предполагаемых 12. Какая судьба ждет «Книжный магазин №1» и что появится в Доме Зингера, пока остается гадать.