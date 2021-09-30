Первый день октября порадует петербуржцев теплой погодой

Первый день октября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 октября обойдется без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный от слабого до умеренного.

Днем столбики термометров в ночное время суток покажут +5…+7 градусов, днём температура воздуха ожидается на уровне +11…+13 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первого октября в Ленобласти будет довольно комфортная температура – до плюс 15 градусов.