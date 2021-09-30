Песков сообщил о выздоровлении адъютанта Путина от коронавируса

Песков сообщил о выздоровлении адъютанта Путина от коронавируса
Фото: kremlin.ru

Заразившийся коронавирусом адъютант президента России Владимира Путина выздоровел. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, адъютант российского лидера был привит, поэтому болезнь протекала в легкой форме.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что каждый должен принять решение по вакцинации и понять, что другой альтернативы нет.

Напомним, причиной перехода на удаленный режим работы Владимира Путина стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении. При этом президент продолжил активно работать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин рассказал о трех десятках заболевших ковидом из своего окружения.

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