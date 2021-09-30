Песков сообщил о выздоровлении адъютанта Путина от коронавируса

Заразившийся коронавирусом адъютант президента России Владимира Путина выздоровел. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, адъютант российского лидера был привит, поэтому болезнь протекала в легкой форме.
Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что каждый должен принять решение по вакцинации и понять, что другой альтернативы нет.
Напомним, причиной перехода на удаленный режим работы Владимира Путина стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении. При этом президент продолжил активно работать.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин рассказал о трех десятках заболевших ковидом из своего окружения.