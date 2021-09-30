В Псковской области могут ввести локдаун

В Псковской области предупредили о возможном локдауне.

Ограничения могут ввести через 2-3 недели, при этом власти делают все возможное, чтобы этого избежать. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, в регионе растет загрузка коечного фонда, сейчас она составляет 88%.

Все школы Пскова и еще 11 населенных пунктов переходят на удаленку.

По последним данным, с начала пандемии в Псковской области зафиксировано 50 433, 43 122 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 777.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 56 жителей Санкт-Петербурга. Общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 21 854 человек.