В октябре в силу вступают ряд нововведений для россиян

России вступят несколько нововведений, касающихся вакцинации, необходимых средств для реабилитации и техосмотра, рассказывает в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Telegram-канал/vv_volodin

России вступят несколько нововведений, касающихся вакцинации, необходимых средств для реабилитации и техосмотра, рассказывает в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Telegram-канал/vv_volodin

С первого октября для жителей России вступят несколько нововведений, касающихся вакцинации, необходимых средств для реабилитации и техосмотра, рассказывает в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С начала второго месяца осени возможно будет сделать прививки из национального календаря и в государственных и в частных клиниках. У россиян появилась дополнительная возможность укрепления своего здоровья.

Второе изменение, которое способствует жизни граждан, — это цифровая запись о каждом нуждающемся в средствах реабилитации россиянине в госинформационной системе, благодаря чему на привязанную карту «Мир» будут перечисляться средства. На эту же карточку будут перечисляться деньги на первого и второго ребёнка в возрасте до трёх лет по правилу пособия для малообеспеченных семей, где дети родились или были усыновлены с 1 января 2018 года.

Третьим пунктом для россиян станет нововведение в оформлении карт транспортных средств, при оформлении которых не было техосмотра. Сотрудник, выдавший карту без техосмотра автомобиля, будет привлечён к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заработная плата военных с начала октября повысилась на 3,7%.