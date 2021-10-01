В России начали набирать популярность турпоездки в горячие точки

По словам экспертов, совершить подобные туры достаточно не просто. Фото: pixabay

По словам экспертов, совершить подобные туры достаточно не просто. Фото: pixabay

Среди жителей России стали популярны маршруты туристических поездок в горячие точки.

Лидером этого списка стала Сирия. Также путешественники интересуются поездками в Сомали, Афганистан, Ливию и Южный Судан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, житель Москвы Дмитрий Миллер отмечает, что главная причина таких поездок — желание ощутить разнообразие жизни людей на планете. Он побывал уже в Ираке и Алжире, следующая отметка на карте — Афганистан.

По словам экспертов, совершить подобные туры достаточно не просто. Человеку, желающему поехать в горячую точку, нужны контакты знающих людей и немаленькие деньги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новое правительство Афганистана возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Вице-премьером будет сооснователь движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) мулла Абдул Гани Барадар.