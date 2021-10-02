В России установлен максимум заболевших коронавирусом за сутки – 25 219 случаев

Это максимум с 16 июля этого года, в то же время число выздоровевших за сутки выросло на 17 852, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране возросло за сутки на 25 219, до 7 560 767. Это максимальный прирост числа зараженных с 16 июля. Так, в Петербурге за сутки заболело 2 494 человек, Москве — 4 032, Московской области — 1 483, Самарской области — 614, Воронежской — 589, Нижегородской — 581.

Активные случаи, когда человек проходит лечение, увеличились до 641 165. Людей победивших недуг и выписанных из медицинских учреждений за сутки стало больше на 17 852 и достигло 6 710 574. Это около 89% от всего числа зараженных.

Число вылечившихся возросло за сутки, доля выписанных пациентов составляет примерно 88,8% от общего числа заразившихся. В Петербурге вернулись домой 1 174 пациентов, в столице — 2 116 человек, Подмосковье чуть больше 1 013, в Башкирии больше 500, в Свердловской и Архангельской областях менее 500 человек.

За сутки число умерших от болезни увеличилось на 886, что на одного человека больше, чем ранее днем, до 209 028. Второе место по числу летальных исходов по-прежнему у города на Неве – 59 случаев, в Свердловской области 42, а в Краснодарском, Пермском краях, Саратовской и Нижегородской областях в среднем чуть больше 30 смертей в каждом регионе.

В Москве умерли 29 111 человек, выздоровели за сутки — 1 494 342, больше на 2116 человек, в то же время проходят лечение — 118 492 человека.

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