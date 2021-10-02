В Петербурге придумали компьютерную модель, помогающую в госпитализации больных COVID-19

Компьютерная разработка ученых Северной столицы поможет не создавать очередей во время четвертой коронавирусной волны, сообщает ТАСС со ссылкой на авторов программы.

Компьютерная модель после анализа данных оперативно подберет оптимальное решение для больного. Создателями программы стали ученные Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН).

«В своей работе модель учитывает множество факторов, среди которых факт сообщения о симптомах заболевания, количество доступных госпиталей и степень их загруженности, возраст пациента, скорость обследования и приема пациентов, удаленность места жительства пациентов от госпиталей», — сообщил старший научный сотрудник лаборатории интегрированных систем автоматизации Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН (СПб ФИЦ РАН) Николай Тесля.

Модель разгрузит специалистов диспетчерского центра скорой помощи при экстренной госпитализации больных в сложных условиях пандемии. Это поможет избежать очередей во время очередной волны заболевания, говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работы над программой была собрана информация о пациентах и врачах со станций скорой помощи двух района города на Неве. Это возраст, симптоматика, предварительный диагноз для пациента, а также продолжительность смены, возраст, пол и время, проведенное у пациента медиками.

Отмечается, что программа может принимать порядка 6 млн решений за 10 минут и может предложить самую быструю транспортировку и прием пациента в лечебном учреждении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны сценарии самой тяжелой четвертой волны коронавируса в стране.