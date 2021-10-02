Веган из Австралии обвинила магазин в обмане из-за съеденной курицы

Веган из Австралии обвинила супермаркет Coles в том, что ее обманом заставили купить и съесть курицу.
Женщина рассказала, что два продукта из курицы находились на полке среди вегетарианского ассортимента, пишет Daily Mail.
«Мне противно от того, что вы обманом заставили меня купить и съесть курицу, когда мы пытаемся спасти планету», — возмутилась веган.
Представители супермаркета принесли свои извинения, но при этом отметили, что персонал старается заполнить свободное пространство на полках любым имеющимся товаром из-за ограниченного пространства.
Пользователи Сети посоветовали женщине внимательнее читать этикетки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что веганская диета — это образ питания, при котором из рациона исключаются все продукты животного происхождения. Ученые из Королевской медицинской академии Бельгии опубликовали доклад, в котором признали веганскую диету опасной.