Веган из Австралии обвинила магазин в обмане из-за съеденной курицы

Веган из Австралии обвинила магазин в обмане из-за съеденной курицы
Женщина рассказала, что два продукта из курицы находились на полке среди вегетарианского ассортимента. Фото: Pixabay

Веган из Австралии обвинила супермаркет Coles в том, что ее обманом заставили купить и съесть курицу.

Женщина рассказала, что два продукта из курицы находились на полке среди вегетарианского ассортимента, пишет Daily Mail.

«Мне противно от того, что вы обманом заставили меня купить и съесть курицу, когда мы пытаемся спасти планету», — возмутилась веган.

Представители супермаркета принесли свои извинения, но при этом отметили, что персонал старается заполнить свободное пространство на полках любым имеющимся товаром из-за ограниченного пространства.

Пользователи Сети посоветовали женщине внимательнее читать этикетки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что веганская диета — это образ питания, при котором из рациона исключаются все продукты животного происхождения. Ученые из Королевской медицинской академии Бельгии опубликовали доклад, в котором признали веганскую диету опасной.

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