Президент Филиппин собирается уйти из политики

В минувшую субботу президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что больше не может занимать президентский пост. Фото: Википедия

В минувшую субботу президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что больше не может занимать президентский пост. Фото: Википедия

В минувшую субботу президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что больше не может занимать президентский пост, а его дочь пойдет на выборы в связке с сенатором Гоном, сообщает филиппинский канал ABS-CBN News.

Родриго Дутерте планирует уйти с поста президента, но также появились сообщения, что может баллотироваться в вице-президенты в 2022. Теперь в президенты выдвинулась его дочь Сара Дутерте-Карпио, которая сейчас является мэром. Кандидатом в вице-президенты станет сенатор Кристофер Бонг Го. Такое решение было принято президентом на основании негативного отношения большинства филиппинцев к его выдвижение по устроенным опросам.

Однако, несмотря на отказ Дутерте от участия в политической жизни, Washington Post напоминает, что президент уже говорил об уходе из политики и ранее, незадолго до становления президентом в 2016 году, поэтому такое заявление может быть «предвыборной уловкой».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил встречу с главой России Владимиром Путиным. По мнению президента, переговоры прошли крайне продуктивно.