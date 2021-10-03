Россияне ежемесячно тратят 54 млрд на содержание питомцев

Россияне ежемесячно тратят 54 млрд на содержание питомцев
Больше всего владельцы тратят на корма, ветеринаров и лекарства. Фото: Pixabay

Владельцы домашних животных в России тратят на их содержание минимум 2 тысячи рублей в месяц. Так ответили 68% опрошенных аналитиками НАФИ.

Больше 5 тысяч рублей в месяц на содержание питомцев тратят только 4% россиян. Самые крупные суммы приходится отдавать хозяевам из Москвы и Петербурга, пишут «Известия».

Домашние питомцы есть почти у половины семей в России — 49%. При этом до пандемии, в 2019 году их было на 5% меньше.

Исходя из этих данных, в совокупности все семьи с домашними животными в РФ тратят на их содержание порядка 54 миллиардов рублей в месяц. В допандемийном 2019 году эта сумма составляла около 39 миллиардов рублей.

Больше всего владельцы тратят на корма, ветеринаров и лекарства. При этом спрос к услугам ветеринаров за пандемию снизился с 46 до 38%. А одежду, аксессуары и игрушки, наоборот, стали покупать чаще — 37%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о гипоаллергенных породах кошек и собак.

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