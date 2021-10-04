В России за сутки коронавирусом заразились 25 781 человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 781 человека.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 612 317 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 883 случаях, за все время пандемии скончались 210 801 пациент с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 14 526 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала семь признаков, по которым можно отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ или гриппа.