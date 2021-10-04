Названы три российских города с самыми высокими зарплатами

Названы три российских города с самыми высокими зарплатами
Санкт-Петербург на седьмом месте. Фото: pixabay

Назвали три города России с самыми высокими зарплатами в первом полугодии этого года. «Золото» рейтинга взял Салехард, на почетном втором месте Южно-Сахалинск, а в топ-3 вошла Москва.

Аналитики рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших российских городах и стоимости фиксированного потребительского набора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Возглавляет рейтинг Салехард: там на одну среднюю зарплату можно купить почти пять потребительских наборов. В топ-5 вошли Ханты-Мансийск и Анадырь. Санкт-Петербург на седьмом месте. Далее идут Магадан и Тюмень.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телефонные мошенники заинтересовались клиентами других банков, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что интерес аферистов в отношении клиентов его организации значительно снизился.

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