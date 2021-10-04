В Тосненском районе завершили сварочные работы на Большом Невском водоводе

В Тосненском районе завершили сварочные работы на Большом Невском водоводе
Вода в краны жителей Никольского поступит вечером - около половины восьмого. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Тосненском районе завершили сварочные работы на Большом Невском водоводе диаметром 1000 мм. Теперь он снова заработает, началось наполнение сетей. В резервуары чистой воды в Никольском питьевая вода начнёт поступать в районе половины двенадцатого утра.

Вода в краны жителей Никольского поступит вечером — около половины восьмого. Потом — в Ульяновку. Сейчас обеспечили подвоз питьевой воды. В Красный Бор подаётся с шести утра утра из запаса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

В конце этого года в Тосненском районе достроят новые резервуары чистой воды и водоводы, которые обеспечат запас воды для горожан даже на время устранения серьезных аварий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе задержали мужчину, который проник на территорию охраняемого объекта, чтобы украсть сварочный аппарат.

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