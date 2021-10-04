В Адмиралтейском районе загорелся ангар

Очередной пожар произошел в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Сегодня, четвертого октября в 10 часов утра поступило сообщение о пожаре по адресу: Введенский канал, дом 14. Загорелся ангар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Через 15 минут пожар потушили. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении огня участвовали три спецмашины и 15 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга случился квартирный пожар, после которого госпитализировали одного человека. По информации городского управления МЧС, пожар начался сегодня в 12:30 в квартире на Сиреневом бульваре, 2/1. В трехкомнатной квартире вспыхнула обстановка одной из комнат. Огонь охватил 5 квадратных метров. К месту ЧП были направлены 13 спасателей и три пожарных машины. С пожаром справились чуть больше, чем за полчаса.