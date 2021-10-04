В Адмиралтейском районе загорелся ангар

В Адмиралтейском районе загорелся ангар
В результате пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Сегодня, четвертого октября в 10 часов утра поступило сообщение о пожаре по адресу: Введенский канал, дом 14. Загорелся ангар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Через 15 минут пожар потушили. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении огня участвовали три спецмашины и 15 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга случился квартирный пожар, после которого госпитализировали одного человека. По информации городского управления МЧС, пожар начался сегодня в 12:30 в квартире на Сиреневом бульваре, 2/1. В трехкомнатной квартире вспыхнула обстановка одной из комнат. Огонь охватил 5 квадратных метров. К месту ЧП были направлены 13 спасателей и три пожарных машины. С пожаром справились чуть больше, чем за полчаса.

адмиралтейский район ангар новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Адмиралтейском районе загорелся ангар
Заболеваемость и смертность в рост, введение новых требований по ...
«Ковид-обманщик», рост заболеваемости и открытые школы: COVID в ...
В Санкт-Петербурге за сентябрь 2021 года введено в полтора раза больше ...
Задушенную женщину без глаз обнаружил велосипедист у деревни в Ленобласти
«Бесит!»: мужчины рассказали о самых раздражающих женских привычках
В Буграх парень убил маленькую сестру и травмировал мать
Хулигана-стрелка на Пулковском шоссе задержали