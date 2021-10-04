Выживут сильнейшие: COVID-19 сокращает жизнь переболевшего на 10 лет

Врачи с сожалением констатируют факт: у людей появился новый природный враг, который пытается нас уничтожить.

Несмотря на то, что ученые изобрели несколько вакцин от коронавируса, победить инфекцию пока невозможно. Доктор биологически наук Анча Баранова отмечает, что уже сейчас продолжительность людей сокращается на десять лет, а какие последствия ждут нас впереди — остается только гадать. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт рассказала, что есть один основной сценарий развития событий. Вирус будет мутировать и человечеству ничего не останется, как смириться с тем, что последствия пандемии неизбежны. Средняя продолжительность жизни у переболевших, полагает Баранова, сократится на десять лет. Меньше всего последствий будет у молодых – их иммунитету проще справиться с коронавирусом и множественными иммунизациями. Другим придется смириться: у человечества появился природный враг, «который нас постепенно грызет».

Интересный факт

В Росстате полагали, что в 2021 году средняя продолжительность жизни в стране составит 73 года. Из-за пандемии коронавируса были внесены коррективы: ожидается, что россияне в среднем будут жить 71,7 год. Чаще всего долгожители встречаются среди женщин – такова ситуация не только в России, но и мире. Таким образом, коронавирус может сократить жизнь переболевших россиян до 60 лет.

Паниковать пока что нет причин, ведь есть надежда на лучшее. Баранова отмечает, что вирус может ослабнуть, но пока он практически так же силен, как в начале пандемии. Выживут сильнейшие, полагает ученая. Таковы законы естественного отбора.

«Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств»,

— размышляет Баранова.

Есть надежда и на науку – ученые вполне могут сделать сверхоткрытие, которое позволит увеличить продолжительность жизни и перестать бояться болезней. Баранова полагает, что однажды люди смогут перемещать сознание из одного тела в другое.

Напоминаем, что коронавирус страшен не только риском смерти, но и своими последствиями. Даже те, кто переболел в легкой форме, месяцами жалуются на последствия заражения. Среди самых распространенных: потеря обоняния, быстрая утомляемость, боль в груди, одышка, кашель, ослабление иммунитета, неврологические последствия и другие. До сих пор ученые не могут сказать наверняка, чем обернется пандемия – с ее начала прошло полтора года, но каждый день появляются новые подробности о смертоносном вирусе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минпросвещения заявило, что массового закрытия школ из-за коронавируса не планирует.