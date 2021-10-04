Лучшим педагогам и классным руководителям выпишут премии

Постановление «О присуждении премии в области образования» лучшим педагогам и классным руководителям было подписано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает пресс-служба Администрации города.

В номинации премии, постановление о которой подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, входят «Лучший преподаватель государственного профессионального образовательного учреждения Санкт-Петербурга по программе подготовки квалифицированных рабочих», «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» и «Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга».

По конечным результатам 10 преподавателей из государственных профессиональных образовательных учреждений и 10 мастеров производственного обучения будет награждены призом в размере 100 тысяч рублей. Еще 40 классных руководителей в рамках конкурсного отбора получат по 50 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 100 лучших воспитателей детских садов получат по 50 тысяч рублей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, по которому 100 лучших воспитателей получат премию правительства, сообщает пресс-служба Администрации города.