Петербург попал в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Петербург занял восьмое место в мировом индексе роста цен на жилую недвижимость, переместившись вниз на три строчки.

По итогам первого полугодия 2021 года рейтинг по росту цен на жилье Global Residential Cities Index возглавил город Галифакс в Канаде, где недвижимость подорожала на 30,8%. Второе и третье место у турецкого Измира и южнокорейского Сеула — 30%.

Северная столица по-прежнему остается в десятке, но за год город переместился с пятого на восьмое место. Жилье подорожало на 26,7%.

Как отмечает гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков, на повышение стоимости жилых квадратов повлияло подорожание себестоимости строительства. Это объясняется тем, что на фоне пандемии выросли цены на строительные материалы, нарушился график их поставок. Кроме того, причиной стал отток рабочих со строительных площадок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сентябрь 2021 года введено в полтора раза больше жилья, чем за аналогичный период в 2020 году.