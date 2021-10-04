Министр здравоохранения РФ заявил, что у ВОЗ нет претензий к «Спутнику V»

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил об отсутствии претензий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к вакцине от коронавируса «Спутник V».

По словам министра, в ближайшие полторы недели в ВОЗ будут поданы документы для регистрации российской вакцины «Спутник V». Мурашко объяснил, что претензий ВОЗ к препарату нет и не было никогда, проблемы были связаны с документацией»К продукту претензий не было, были вопросы по досье.

«На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение», — заявил глава ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом среди пожилых россиян. Глава ведомства назвала ситуацию с ковидом в стране крайне напряженной.