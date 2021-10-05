В Кирове 16-летняя девочка умерла, после того как родила ребенка в туалете и задушила его

В Кирове 16-летняя девочка умерла, после того как родила ребенка в туалете и задушила его
В течение трех дней девушка истекала кровью, но мать отказывалась вызывать скорую, чтобы "избежать шумихи". Фото: pixabay

16-летняя жительница Кирова родила ребенка в общественном туалете, а после задушила его. Спустя несколько дней девушка скончалась, и к произошедшему может быть причастна её мать.

По информации «КП-Кубань», когда мама подростка узнала, что дочь беременна, она повела девочку в медучреждение и не поставила на учет в женскую консультацию. Малыш родился недоношенным, на пятом-шестом месяце беременности, предполагают правоохранители. Роды происходили в общественном туалете неподалеку от дома.

Новорожденного младенца школьница положила лицом на подушку, и ребенок скончался, задохнувшись. Мать и дочь решили просто выбросить тело малыша на улицу. Спустя некоторое время у девочки началось сильное кровотечение — она мучилась от боли в течении трех дней, и все это время её мать отказывалась обращаться за помощью к врачам.

Женщина вызвала скорую, только когда дочь перестала подавать признаки жизни. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Как сообщает издание, мать школьницы «боялась шумихи» и пыталась остановить кровотечение самостоятельно.

Дело приняло серьезный оборот: по предположениям следователей, до родов женщина могла вколоть своей дочери препарат, который должен был спровоцировать выкидыш. При том, что ребенок родился недоношенным, он был абсолютно здоров.

Напомним, что в сентябре в Ленобласти во время медосмотра выявили беременность у 15-летней девочки. Предположительно, отцом ребенка является её 21-летний друг, ранее судимы за кражу. Отец школьницы заявил о произошедшем в полицию.

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