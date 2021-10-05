Петербуржцы предпочитают покупать автомобили в других городах

Из-за дефицита машин в Петербурге горожане вынуждены ехать за покупкой транспорта в Псков и Великий Новгород, сообщили в ГК «Прагматика».

В августе и сентябре желающих купить автомобиль среди жителей Петербурга увеличилось в три раза по сравнению с весенним сезоном. В то время дилерские центры Северной столицы могли удовлетворить спрос. В результате сложившего дефицита покупатели едут за новыми авто в пределах 500 км от города.

Так, самыми популярными городами для желающих купить «железного коня» стали Великий Новгород и Псков. Увеличилось количество сделок с покупателями из города на Неве в городах Северо-Запада и Центральной России. Причина кроется не только в дефиците машин, но и комплектующих. Отмечается, что тенденция покупки авто за городом будет расти до конца года.

«Петербуржцы ищут в других городах не только новые автомобили, но и машины с пробегом», — рассказал директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

По его словам, люди, чтобы приобрести желаемое готовы ехать до Мурманска, удаленность которого составляет 1400 км. Самыми популярными у петербуржцев стали автомобили стоимостью чуть больше 1 млн рублей.

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