За выходные полицейские в Ленобласти поймали около трехсот​ «лихачей»

За выходные полицейские в Ленобласти поймали около трехсот​ «лихачей»
Сотрудники ДПС отлавливают "лихачей" с помощью приборов "Бинар". Фото: скриншот видео рейда

Для поимки «гонщиков» сотрудники ДПС использовали специальные приборы, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подобные профилактические меры направлены на сокращение смертельных ДТП, которые происходят при превышении скорости, считают в ведомстве.

«Это показал и разбор ДТП, которое произошло 28 сентября в Волховском районе Ленинградской области, в котором погибли двое несовершеннолетних детей», — сообщили в пресс-службе.

Во время рейда на основных магистралях Ленобласти два экипажа ДПС, с помощью приборов «Бинар» выявили около 140 нарушителей, которые нарушили скоростной режим на 40 км в час. Всего же за минувшие выходные полицейские остановили более 300 «Лихачей».

Трое автовладельцев особо отличились, попавшись на превышении в второй раз. Они превысили скорость на 60 км в час, за что им грозит лишение права управления автомобилем сроком до 1 года.

Антирекорд установил руководитель петербургской компании, который мчал на Porsche Cayenne по трассе «Скандинавия» со скоростью 170 км/ч.

Планируется, что дорожная полиция Петербурга для снижения числа аварий и смертей на дорогах будет проводить такие рейды постоянно.

Ранее Gazeta.SPb писала, ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости, зафиксированное камерами.

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