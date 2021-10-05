Остановку франшизы в Петербурге основатель «ВелоДрайв» объясняет «каннибализмом трафика»

Основатель "ВелоДрайв" объясняет как при дефиците велосипедов пришел к выводу о приостановке франшизы. Фото: unsplash

Основатель "ВелоДрайв" объясняет как при дефиците велосипедов пришел к выводу о приостановке франшизы. Фото: unsplash

Для будущих партнеров в Пушкине и Курортном районе компания готова сделать исключение, сообщает АБН.

Основатель компании Кирилл Остапенко считает, что 25 точек продаж плотно покрывают весь город в достаточном объеме. Новые магазины оттягивают трафик уже действующих точек.

«То есть происходит так называемый «каннибализм трафика» внутри франчайзинговой сети, а это не выгодно никому», – говорит бизнесмен.

Не влияет на ситуацию даже строгое правило, по которому нельзя открывать магазин сети ближе, чем на 3 км друг от друга. По этой причине была прекращена продажа франшизы в этом году. Но есть исключение из правил, им могут стать те, кто планирует открыть точки в Курортном районе или Пушкине.

По словам Остапенко, на высокий спрос велосипедов повлиял пандемийный год. Коронавирусные ограничения, из-за которых люди не могли отправить детей на отдых, привели к тому, что родители стали покупать двухколесный вид транспорта всей семье. Спрос превысил предложение и привел к дефициту.

В 2020 году цена на велосипед возросла на 20-30%, велосипедов продано меньше, чем в 2019 году, но выручка вышла приблизительно одинаковой. В компании ожидают, что в 2022 году выручка повысится на 20%, а дефицит не будет таким острым.

Всего у компании 29 магазинов по России, 25 из которых в Петербурге и Ленобласти. Новые магазины откроются в начале 2022 года.

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