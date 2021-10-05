В Петербурге выросли цены на аренду квартир

С начала года цены на долгосрочную аренду жилья в Петербурге выросли на 30%. Стоимость аренды зависит от числа комнат в квартире. Фото: pixabay.com

С начала года цены на долгосрочную аренду жилья в Петербурге выросли на 30%. Стоимость аренды зависит от числа комнат в квартире. Фото: pixabay.com

С начала года цены на долгосрочную аренду жилья в Петербурге выросли на 30%. Стоимость аренды зависит от числа комнат в квартире, сообщает «Яндекс.Недвижимость» в разговоре с ТАСС.

«Цены на долгосрочную аренду квартиры в Санкт-Петербурге, где средняя цена в 2021 году при одной комнате — 23,9 тыс. рублей, изменение цены к аналогичному периоду 2020 года — 19,5%. Средняя цена в 2021 году при двух комнатах — 40 тыс. рублей, изменение цены к аналогичному периоду 2020 года — 33,3%», — следует из данных, которые представил сервис компании «Яндекс».

«Яндекс.Недвижимость» также информирует о самых дорогих квартирах, которые сдавались в городе в прошлом году. Самая максимальная цена, которая была установлена на аренду однокомнатной квартиры в Северной столице, составляла 135 тысяч рублей, в то время, как на аренду двухкомнатной нужно было потратить 500 тысяч рублей. Самая дорогая трехкомнатная квартира возросла в цене до 600 тысяч рублей.

По сравнению с 2020 годом, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Петербурге выросла на 27,3% . Теперь она достигает 70 тысяч рублей.

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