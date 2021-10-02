После рейда по квартирам в Петербурге в полицию доставили 37 мигрантов

Масштабный миграционный рейд в Красногвардейском районе закончился привлечением к ответственности 37 мигрантов.
Об этом информирует пресс-служба городского главка МВД. Полицейские в ходе рейда обошли более 2 тысяч квартир в 37 жилых домах. Стражи порядка искали нарушения миграционного законодательства и «резиновые» квартиры.
По результатам проверок в отделы полиции для разбирательств увезли 37 мигрантов. На всех составили административные протоколы о нарушении иностранцем правил въезда или режима пребывания в РФ.
Также в домах нашли 10 технических помещений, через которые можно было незаконно пробраться на чердаки и в подвалы. Информацию об этом передали в уполномоченные помещения.
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