После рейда по квартирам в Петербурге в полицию доставили 37 мигрантов

После рейда по квартирам в Петербурге в полицию доставили 37 мигрантов
В Красногвардейском районе прошел миграционный рейд. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Масштабный миграционный рейд в Красногвардейском районе закончился привлечением к ответственности 37 мигрантов.

Об этом информирует пресс-служба городского главка МВД. Полицейские в ходе рейда обошли более 2 тысяч квартир в 37 жилых домах. Стражи порядка искали нарушения миграционного законодательства и «резиновые» квартиры.

В Красногвардейском районе прошел миграционный рейд. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
В Красногвардейском районе прошел миграционный рейд. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

По результатам проверок в отделы полиции для разбирательств увезли 37 мигрантов. На всех составили административные протоколы о нарушении иностранцем правил въезда или режима пребывания в РФ.

Также в домах нашли 10 технических помещений, через которые можно было незаконно пробраться на чердаки и в подвалы. Информацию об этом передали в уполномоченные помещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вызов о бытовом конфликте в Петербурге вывел полицию на крупную партию наркотиков.

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