Вызов о бытовом конфликте в Петербурге вывел полицию на крупную партию наркотиков

Вызов о бытовом конфликте в Петербурге вывел полицию на крупную партию наркотиков
Первый пакет с наркотиками нашли в квартире на Старо-Петергофском проспекте. Фото: google.maps

В центре Петербурга полиция изъяла у 40-летней женщины четырехкилограммовую партию синтетических наркотиков.

Об этом информирует пресс-служба городского главка МВД. 29 сентября полицейские выехали на вызов о бытовом конфликте в квартире на Старо-Петергофском проспекте, дом 37. В квартире нашли пакет с порошком бежевого цвета весом более 300 граммов. Эксперты выяснили, что это синтетический наркотик. Хозяйка квартиры призналась, что это ее пакет.

Полиция завела уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Выяснилось, что женщина перевозила наркотике на своей машине Dodge Caliber. Ее тайники с наркотиками нашли еще в двух квартирах: на улице Красного Текстильщика и на Нарвском проспекте.

Всего изъято около 4 килограммов наркотиков.

Женщину заключили под стражу. Сейчас полиция выясняет каналы поставок и сбыта наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двух пенсионеров в Петербурге похитили более 8 миллионов рублей.

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