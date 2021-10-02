Вызов о бытовом конфликте в Петербурге вывел полицию на крупную партию наркотиков

В центре Петербурга полиция изъяла у 40-летней женщины четырехкилограммовую партию синтетических наркотиков.
Об этом информирует пресс-служба городского главка МВД. 29 сентября полицейские выехали на вызов о бытовом конфликте в квартире на Старо-Петергофском проспекте, дом 37. В квартире нашли пакет с порошком бежевого цвета весом более 300 граммов. Эксперты выяснили, что это синтетический наркотик. Хозяйка квартиры призналась, что это ее пакет.
Полиция завела уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Выяснилось, что женщина перевозила наркотике на своей машине Dodge Caliber. Ее тайники с наркотиками нашли еще в двух квартирах: на улице Красного Текстильщика и на Нарвском проспекте.
Всего изъято около 4 килограммов наркотиков.
Женщину заключили под стражу. Сейчас полиция выясняет каналы поставок и сбыта наркотиков.
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