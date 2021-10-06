В Петербурге скончались еще 55 человек с COVID

В Петербурге за минувшие сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 6 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 29 385 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 2 187 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 634 234.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что высокую смертность от COVID-19 в России можно связать с недостаточным уровнем вакцинации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.