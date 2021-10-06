В Петербурге скончались еще 55 человек с COVID

В Петербурге скончались еще 55 человек с COVID
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 6 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 29 385 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 2 187 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 634 234.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что высокую смертность от COVID-19 в России можно связать с недостаточным уровнем вакцинации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

коронавирусная пандемия пандемия умершие в спб


 

Новости партнеров
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скончались еще 55 человек с COVID
В Петербург не пропустили более 25 тонн хека из Перу
Александра Шишлова освободили от должности омбудсмена по правам человека
В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 2 187 человек
В России коронавирус подхватили еще 25 133 человека
Служба экстренных вызовов Петербурга приняла 17 млн вызовов с начала работы
В Заксобрании Петербурга определили лидеров партийных фракций
Новый максимум смертей от COVID. В России чиновники делают пугающие заявления