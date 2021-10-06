Взрыв на Рябовском шоссе: предварительная причина — бытовой газ

Днем в среду, 6 октября, в квартире на третьем этаже дома по Рябовскому шоссе, 57, в Красногвардейском районе Петербурга произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек.

О чрезвычайном происшествии в полицию сообщили очевидцы. Около 11:30 люди заметили, что из окон квартиры в доме №57 идет дым. Как информирует пресс-служба городского управления МЧС, спасатели предварительно считают, что взрывом на самом деле был хлопок газовоздушной смеси, из-за чего в квартире выбило окна и начался пожар.

Огонь охватил кухню площадью 15 квадратных метров. К счастью, уже в 12:08 17 пожарных и четыре единицы спецтехники успешно справились с огнем. В момент происшествия в квартире находился один человек — его эвакуировали и передали врачам скорой, известно, что мужчина получил серьезные ожоги. Также из дома вывели 15 человек.

Хлопок, по данным «ПетербургГаз», произошел в совмещенном помещении ванной и кухни. Причины взрыва еще предстоит установить — пока специалисты полагают, что ЧП стало следствием нарушения правил эксплуатации газового оборудования, хотя его техническое обслуживание проводилось 1 марта 2021 года, пишет «Фонтанка».

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и следователи. Проверку проводит как управление МВД по городу и области, так и прокуратура Санкт-Петербурга.

Напомним, что накануне вечером пожар произошел в квартире в Тихвине — в девятиэтажном доме выгорела комната. На борьбу с огнем отправили восемь спасателей и две пожарных машины. Из квартиры эвакуировали мужчину, которому потребовалась госпитализация.