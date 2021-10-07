В России изменились правила выезда детей за границу

Все спорные моменты родители смогут решить в суде. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Все спорные моменты родители смогут решить в суде. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

МВД России утвердило порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за границу.

Теперь несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо ограничиться конкретным сроком.

Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, родитель также может указать список стран, недоступных для несовершеннолетнего ребенка.

Все спорные моменты можно решить в суде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как лучше спланировать путешествие за границу в условиях COVID-19, так как во время пандемии многие страны постоянно меняют условия для въезда туристов.