Около 240 юношей Петербурга и Ленобласти вступят в ряды Росгвардии

Молодые люди ожидают призыва этой осенью, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Этой осенью военные комиссариаты Петербурга и Ленобласти призовут более 240 юношей на военную службу в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. Молодых мужчин ждет тщательный отбор, касающийся физического и психического здоровья. Также огромную роль будет играть биография призывников, для службы в Росгвардии важна безупречная репутация.

В военкоматах будущим военнослужащим выдадут полевую форму образца «Мох». При работе над дизайном и выборе ткани обмундирования учитывались пожелания личного состава ведомства. На пунктах призыва юноши сдадут тест на коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb писала, по данным Минобороны, на военную службу этой осенью призовут более 127 тысяч россиян.