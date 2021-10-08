В Петродворцовом районе утром от огня пострадала квартира

В Петродворцовом районе с самого утра жителей квартиры на Чичеринской встревожил пожар. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петродворцовом районе с самого утра жителей квартиры на Чичеринской встревожил пожар. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петродворцовом районе с самого утра жителей квартиры на Чичеринской встревожил пожар.

Возгорание произошло в 09:41 по адресу Петродворцовый район, Чичеринская улица дом 11 корпус 1. Горела двухкомнатная квартира.

Пламя распространилось на площадь 5 кв. метров. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 10:04. От МЧС на борьбу с огнем было выделено 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

О пострадавших сведения в городское управление МЧС не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что районная прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в ангаре, который произошел на Партизанской улице. На место ЧП направили прокурора Романа Данилова. В четверг произошло крупное возгорание ангара. Оперативные службы узнали о пожаре в 14:10. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте ЧП работали более 100 человек и 15 специальных машин.