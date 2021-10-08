На Петроградской набережной загорелся автосервис

В пятницу, 8 октября, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 14:35.

На Петроградской набережной, 30, загорелся автосервис.

В одноэтажном здании автосервиса в помещении площадью 20 квадратных метров горело вентиляционное оборудование, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 15:18.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасателям удалось локализовать пожар в ангаре на Партизанской улице.