На Петроградской набережной загорелся автосервис

На Петроградской набережной загорелся автосервис
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В пятницу, 8 октября, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 14:35.

На Петроградской набережной, 30, загорелся автосервис.

В одноэтажном здании автосервиса в помещении площадью 20 квадратных метров горело вентиляционное оборудование, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 15:18.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасателям удалось локализовать пожар в ангаре на Партизанской улице.

автосервис Петроградский район пожар


 

Новости партнеров
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Потомок дома Романовых обвенчался в Петербурге с итальянской дворянкой: фото
Потомок дома Романовых обвенчался в Петербурге с итальянской дворянкой: фото
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Петроградской набережной загорелся автосервис
В Петербурге допустили введение самоизоляции для пожилых
ЛОЭСК и Комитет образования Гатчинcкого района подписали меморандум о ...
Депутаты ЗакСа рассмотрят законопроект об бюджете Петербурга
В Выборг запустили дополнительные «Ласточки»
В ЦБ заинтересовались данными о переводах средств с карты на карту
Лавров: в России готовят новый порядок въезда и выезда для иностранцев
В Кремле прокомментировал избиение пассажира в московском метро