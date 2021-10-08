В Ленобласти в субботу ожидается до +14 градусов

В субботу, 9 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет юго-западный, западный умеренный.

В ночное время суток температура воздуха на уровне +5…+10 градусов, на юге местами будет 0…+2 гр., днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!