Авторы проекта благоустройства сквера на Карповке ответили на критику петербуржцев

Авторы проекта благоустройства сквера на Карповке ответили на критику петербуржцев
Петербуржцы не оценили современный дизайн фонарей-зебр. Фото: pixabay

Агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад» ответило на критику жителей Петербурга, которые не оценили новое благоустройство в сквере на набережной реки Карповки.

Благоустройство получил сквер на пересечении проспекта Медиков и набережной Карповки. В компании объяснили, что перед созданием проекта благоустройства был проведен соцопрос среди местных жителей. 90% горожан поддержали создание современного креативного общественного пространства.

Проект также выносился на общественное обсуждение, его одобрили активные жители Петроградки.

Световые композиции в сквере символизируют времена года и постоянное обновление природы. Подсветку получат и вставки на скамейках, а частота свечения должна отсылать к клавишным музыкальным инструментам.

Световые композиции будут интерактивными, и со временем посетители смогут управлять ими через мобильное приложение.

«Работы по благоустройству выполнены еще не в полном объеме. В частности работы по вставкам в мощение будут завершены в ближайшие 2-3 дня», — добавили в компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы раскритиковали качество благоустройства на набережной Карповки.

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