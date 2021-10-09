На петербуржца завели уголовное дело за намек на стрельбу

На петербуржца завели уголовное дело за намек на стрельбу
В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на 17-летнего школьника, который разместил в социальной сети пост с намеком на стрельбу в одной из городских гимназий.Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на 17-летнего школьника, который разместил в социальной сети пост с намеком на стрельбу в одной из городских гимназий. Об это сообщил источник в правоохранительных органах 78.ru.

Ученик 11 класса одной из школ Петербурга разместил в своем Instagram подозрительный пост, намекающий на открытие стрельбы в учебном заведении. Как сообщает 78.ru, молодой человек сделал это после трагических событий в университете Перми. В сентябре 20 числа около 15 часов одиннадцатиклассник разместил в социальной сети фотография с патроном в руке и надписью: «21.09, готовься 7-8-9».

На школьника возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сейчас молодой человек отпущен под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Перми пришел в себя 18-летний Тимур Бекмансурова, который расстрелял десятки человек в университете в Перми. 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате происшествия 8 человек погибли, ещё 28 пострадали.

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На петербуржца завели уголовное дело за намек на стрельбу
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