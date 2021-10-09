В Ладожском озере нашли тело неизвестного мужчины

В Ладожском озере нашли тело неизвестного мужчины
В Ладожском озере было обнаружено тело неизвестного мужчины. Фото: vk.com/acclo

В Ладожском озере спасатели нашли тело неизвестного мужчины.

Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга транспортировали погибшего на берег и передали правоохранительным органам.

Личность погибшего и обстоятельства, при которых он погиб, устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в Тосненском районе нашли два трупа: женщины 1944 года рождения и неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

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