В Ладожском озере нашли тело неизвестного мужчины

В Ладожском озере было обнаружено тело неизвестного мужчины. Фото: vk.com/acclo

В Ладожском озере было обнаружено тело неизвестного мужчины. Фото: vk.com/acclo

В Ладожском озере спасатели нашли тело неизвестного мужчины.

Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга транспортировали погибшего на берег и передали правоохранительным органам.

Личность погибшего и обстоятельства, при которых он погиб, устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в Тосненском районе нашли два трупа: женщины 1944 года рождения и неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.