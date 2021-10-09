В Ладожском озере нашли тело неизвестного мужчины

В Ладожском озере спасатели нашли тело неизвестного мужчины.
Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга транспортировали погибшего на берег и передали правоохранительным органам.
Личность погибшего и обстоятельства, при которых он погиб, устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в Тосненском районе нашли два трупа: женщины 1944 года рождения и неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.