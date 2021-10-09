Спасатели разбирают горевшие конструкции после крупного пожара на набережной Карповки

Спасатели разбирают горевшие конструкции после крупного пожара на набережной Карповки
В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Спасатели разбирают сгоревшие конструкции после крупного пожара в жилом доме на набережной Карповки в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщили 10 октября в ГУ МЧС по городу.

В 00:16 ранг пожара снижен до первого номера.

«Проводится проливка, разборка горевших конструкций», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 9 октября в историческом доме Чубакова загорелась мансарда. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Спасатели эвакуировали сто человек.

В ликвидации пожара привлечено участвовали 29 единиц техники и 128 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ликвидации пожара возгорания на набережной реки Карповки привлекли более 30 пожарных, но огонь потушить пока не удалось. Ранг пожара был поднят до 3.

Петроградский район пожар происшествия


 

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